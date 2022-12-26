تساقط الثلوج الأولى على جبل الشيخ

تساقطت منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، الإثنين، كميات طفيفة من الثلوج على قمة جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل حالة الطقس الباردة والماطرة التي تسود البلاد.

وبلغت درجة الحرارة في الجزء العلوي من الجبل بلغت 1- درجة مئوية، وفي الجزء السفلي 1 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج لغاية ساعات الظهيرة.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يتمركز قبالة سواحل لبنان.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار حتى ساعات المساء في مناطق واسعة من البلاد.