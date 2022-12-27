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أضرار في 8 سيارات إثر اندلاع النار بأربع منها في موقعين بحيفا

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 07:42

أضرار في 8 سيارات إثر اندلاع النار بأربع منها في موقعين بحيفا
من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أسفر حريق شب في أربع سيارات خصوصية بأضرار جسيمة وخسائر فادحة لثماني سيارات في موقعين بمدينة حيفا، فجر اليوم الثلاثاء.

وهذا الحريق الرابع من نوعه بسيارات في حيفا خلال الشهر الجاري.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، فجر اليوم، عن اندلاع حريق بأربع سيارات خصوصية في موقعين بمدينة حيفا بشارع 'عوفاديا'. وقامت طواقم إطفاء وإنقاذ بإخماد النار في ثلاث سيارات وتضررت سيارة أخرى، ومنع انتشار الحريق. وخلال إخماد النار بشكل نهائي تلقينا بلاغا عن حريق بسيارة أخرى في الشارع وأسفر الحريق القاني عن تضرر أربع سيارات".

وأضاف أنه "على الرغم من الخطر الكبير، لم يصب أحد في الحادثين، بيد أن الأضرار جسيمة في السيارات".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق لمعرفة أسباب شبوب هذين الحريقين.

يذكر أن حيفا شهدت، في الآونة الأخيرة، حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.

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#حيفا
#سيارات
#حرائق
#سلطة الإطفاء والإنقاذ

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