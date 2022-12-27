وفاة أمير الأطرش متأثرا بإصابته بعد تعرضه للغرق في واد بالنقب

أُعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الشاب أمير عبد الله الزرقان الأطرش (21 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بإصابته الحرجة بعد غرقه في واد بالقرب من قرية سعوة، أمس.

وأقرت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع وفاة الأطرش بعد فشل كل محاولاتها لإنقاذ حياته، صباح اليوم.

وكان الأطرش قد تعرض للغرق في واد بالنقب، ووصفت حالته بالحرجة، وأجرى طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات إنعاش له، وهو فاقد للوعي، ونقله بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة النقب فيضانات وسيول بفعل تدفق كميات هائلة من المياه في عدد من الأودية في مختلف أنحاء البلاد.

وأحدث هطول الأمطار فيضانات وسيول في مناطق مختلفة وخصوصًا البحر الميت وصحراء النقب.

وحذرت طواقم الطوارئ من دخول سائقي المركبات المختلفة إلى تجمعات المياه.