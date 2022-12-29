أم الفحم: أصحاب قسائم بناء في منطقة عقادة يطالبون باستلامها

تظاهر أهال من مدينة أم الفحم، الخميس، أمام مبنى البلدية، وذلك احتجاجًا على المماطلة بتسليم أصحاب قسائم البناء قسائمهم في منطقة "عقادة" التابعة لبلدية أم الفحم.

وجاء الاحتجاج بدعوة من أصحاب القسائم الذين اشتروها عام 2017، ولم يستلومها حتى الآن، ويبلغ عددهم 68 شخصًا جميعهم من أهالي مدينة أم الفحم، إذ من المقرر أن تضم المنطقة 240 وحدة سكنية.

وقال الشاب لقمان جبارين، صاحب قسيمة في عقادة، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "قمنا بشراء القسائم في منطقة عقادة منذ العام 2017 والآن نحن على أعتاب العام 2023 ولم نستلم القسائم التي كان من المفترض أن نستلمها عام 2021".

وشدد على أن ذلك "غير مقبول على كل أصحاب القسائم" في المنطقة الواقعة إلى الشمال من المدينة بالقرب من قرية زلفة.

وأضاف جبارين أن "البلدية والشركة الاقتصادية ودائرة أراضي اسرائيل أجبرونا على دفع ثمن القسائم خلال شهر واحد، بحيث قمنا بتسديد المبلغ خلال شهر واحد، ولكننا حتى اللحظة لم نستلم القسائم، وكان من المفترض أن نستلم القسائم خلال 24 شهرًا أي في عام 2021 لكننا حتى اللحظة لم نستلم أي قسيمة، ونحن نطالب بتسليمنا القسائم التي قمنا بتسديد ثمنها".

وتابع "قمنا اليوم بالتوجه إلى بلدية أم الفحم، وطالبنا المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة، وصدمنا بإجابة نائب رئيس البلدية، السيد زكي إغباريّة، بأن العنوان هو دائرة أراضي إسرائيل وليس البلدية، وهذا فشل يضاف إلى الفشل الرئيسي بعدم تسليمنا القسائم".

وشدد جباريم على أنه "نحن أصحاب حق، ونطالب بحقنا وحق أبنائنا الذين يحلمون بمستقبل وبيت آمن يأويهم. وهذه ليست منّة من أحد، نحن دفعنا ثمن تلك القسائم مبالغ طائلة".

وطالب جبارين بالعمل على تسليم القسائم، وقال: "نطالب بإقالة رئيس البلدية ورئيس الشركة الاقتصادية والمجلس البلدي، بسبب هذا الفشل الذريع".

وختتم جبارين بالقول: "على مدار كل هذا السنوات كنا نزور البلدية ونتواصل مع المسؤولين، وكانوا يقدمون لنا حججا واهية لا تمت للواقع بصلة، وفي نهاية المطاف أجبرنا بالتوجه إلى القضاء للحصول حقوقنا وقسائمنا".

زكي إغباريّة ("عرب 48")

في المقابل، قال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، المهندس زكي إغباريّة، في حديث لـ"عرب 48": "بداية، نحن نقف مع المواطنين الذين اشتروا قسائم بناء في منطقة عقادة، ونشدد على ضرورة حصول المواطنين على القسائم التي اشتروها، هذا حقهم، يجب إنهاء المعاناة التي استمرت سنوات طويلة".

وأضاف إغباريّة أنه "كان من المفترض ان يستلم المواطنين القسائم، ولكن بسبب اعتراض المواطنين في حي عقادة على القسائم، واشتراط المواطنين في عقادة على البلدية ودائرة أراضي إسرائيل ووضع شروط تعجيزية، رفضت دائرة أراضي إسرائيل طلبات أهالي حي حق عقادة، مما أدى إلى عدم تسليم المواطنين الذين اشتروا قسائمهم في الحي".

وتابع إغباريّة أن "المواطنين الذين اشتروا قسائم في منطقة عقادة، توجهوا قبل مدة إلى المحكمة للمطالبة بالحصول على قسائمهم، ومن المتوقع أن يتم خلال 90 يوم إيجاد حل معين، في حال لم يتم إيجاد حل من قبل المحكمة، سيتم تعويض المواطنين ماديًا أو بقسائم في منطقة أخرى".