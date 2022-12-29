إصابة خطيرة لفتى بانقلاب مركبة جنوب طبرية

أصيب فتى، يبلغ 16 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب مركبة ذات دفع رباعي جنوب بحيرة طبرية، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:07، عن انقلاب مركبة ذات دفع رباعي في منطقة مفتوحة بمحاذاة كيبوتس بيت زيرع. وقدم مضمدون ومسعفون العلاجات الأولية لفتى عمره 16 عاما، ونقلوه بمروحية طبية إلى مستشفى بوريا، وحالته خطيرة ويعاني إصابات في القسم العلوي من جسده".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.