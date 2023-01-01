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إصابة حرجة لشاب دهسا في تل أبيب

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 20:43

إصابة حرجة لشاب دهسا في تل أبيب
من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب (40 عاما) بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس قرب المجمع التجاري "عزرائيلي" في تل أبيب، مساء الأحد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "إيخيلوف" لتلقي العلاج.

وذكر مضمدان من المكان، أن "المصاب كان وسط الشارع إذ عانى جروحا حرجة، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش قبل نقله إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ومما يذكر أن حصيلة ضحايا حوادث الدهس بالبلاد في العام المنقضي 2022، بلغت 105 ضحايا بينها 20 عربيا.

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#حوادث الدهس
#تل أبيب
#يافا

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