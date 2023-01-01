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مثنى جابر من الطيبة يضطر لهدم أساسات منزله

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 11:24

مثنى جابر من الطيبة يضطر لهدم أساسات منزله
هدم أساسات منزل بالطيبة (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

اضطر الشاب مثنى جابر من مدينة الطيبة، لهدم أساسات بيته بيده، مساء أمس السبت، بعد أن أجبرته السلطات الإسرائيلية على ذلك، وضاقت به السبل لإصدار التراخيص المطلوبة.

وأقام جابر أ ساسات البيت قبل نحو عام في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة، وتحديدا بالقرب من منزل الشاب ضياء جابر الذي قام هو الآخر، قبل أسبوعين، بهدم بيته بيده.

وسلّمت السلطات مثنى جابر أمر الهدم للأرضية التي بناها من أجل بناء بيت له ولأولاده، قبل 3 شهور. وهددت السلطات جابر بأنه إذا لم يهدم أساسات البيت فستفرض عليه غرامة باهظة وتكاليف الهدم بعد أن تنفذه بنفسها.

وتفاديا للغرامات، قام جابر بهدم الأرضية بيده اضطرارا، مساء أمس.

وقال جابر لـ"عرب 48" إنه "لو لم اضطر لهدم أساسات البيت بيدي لما فعلت. لقد كلفني بناء الأساسات مبلغا طائلا. حلمنا ببناء بيت مستقل للعائلة، وللأسف حرمونا من تحقيق ذلك".

وأضاف أنه "حاولت بكل الطرق والوسائل أن أستصدر التراخيص المطلوبة، ولكن دائما الرفض كان أمامنا من قبل السلطات، بسبب سوء التخطيط والتنظيم في المنطقة، إضافة إلى السياسة العنصرية من قبل السلطات".

وقال المحامي المتابع للملف، عبد جابر، لـ"عرب 48" إن "الشاب مثنى حاول استصدار التراخيص، ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل، وذلك بسبب تقصير من البلدية، وسياسة الحكومة. حاولنا أن نمنع أمر الهدم بالمسار القضائي، ولكن دون جدوى".

وأضاف أن "الأمر الأخير الذي تسلمه جابر كان قبل نحو شهر، وهو أنه لغاية الأسبوع الماضي إذا لم يقم بهدم أساسات البيت فسوف تفرض السلطات عليه غرامة مالية قدرها 300 ألف شيكل، وعليه تفاديا للغرامة قام مثنى، مساء أمس، بهدم أساسات البيت".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#مثنى جابر
#هدم المنازل
#تنظيم وبناء

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