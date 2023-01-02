تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية وفاة سائدة كسابري

مددت محكمة الصلح في الكرايوت، اليوم الإثنين، اعتقال رجل وامرأة، لغاية يوم الأربعاء المقبل، للاشتباه بتورطهما في حادثة وفاة سائدة كسابري في متنزه بمدينة نهريا.

وعُثر مساء أمس، الأحد، على سائدة كسابري (51 عاما) من مدينة عكا فاقدة للوعي في متنزه بمدينة نهريا بمنطقة الجليل الغربي، وقد جرى إقرار وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وتبين من التحقيق الأولي للشرطة أن الاشتباه يدور حول شجار وقع بين الضحية وامرأة أخرى (55 عاما) من سكان منطقة الجليل، شمالي البلاد.

سائدة كسابري

واعتقلت الشرطة المشتبه بها بالإضافة إلى شخص آخر تواجد في المكان، وجرى تمديد اعتقالهما اليوم.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام 2022، بلغت 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وهي لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين؛ كما الذين استشهدوا برصاص الشرطة.