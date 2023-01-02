عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية وفاة سائدة كسابري

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 15:19

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية وفاة سائدة كسابري
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في الكرايوت، اليوم الإثنين، اعتقال رجل وامرأة، لغاية يوم الأربعاء المقبل، للاشتباه بتورطهما في حادثة وفاة سائدة كسابري في متنزه بمدينة نهريا.

وعُثر مساء أمس، الأحد، على سائدة كسابري (51 عاما) من مدينة عكا فاقدة للوعي في متنزه بمدينة نهريا بمنطقة الجليل الغربي، وقد جرى إقرار وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وتبين من التحقيق الأولي للشرطة أن الاشتباه يدور حول شجار وقع بين الضحية وامرأة أخرى (55 عاما) من سكان منطقة الجليل، شمالي البلاد.

سائدة كسابري

واعتقلت الشرطة المشتبه بها بالإضافة إلى شخص آخر تواجد في المكان، وجرى تمديد اعتقالهما اليوم.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام 2022، بلغت 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وهي لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين؛ كما الذين استشهدوا برصاص الشرطة.

بودكاست عرب 48

#سائدة كسابري
#جرائم القتل
#عكا
#نهريا
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة
التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة

2023-01-02

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

2023-01-02

تظاهرة في النقب دعما للعراقيب
تظاهرة في النقب دعما للعراقيب

2023-01-02

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

2023-01-01
حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

2023-01-01

"سأترك زنزانتي": رسالة مؤثرة من الأسير كريم يونس قبل معانقته الحرية

2023-01-01
حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات

حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "قانون فك الارتباط" الاستيطاني

2023-01-01
عضو كنيست بائتلاف نتنياهو:

عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"

2023-01-01