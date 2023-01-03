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اندلاع حريقين بسيارتين في حيفا

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 08:36

اندلاع حريقين بسيارتين في حيفا
(طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريقان في سيارتين خصوصيتين بمدينة حيفا، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم الثلاثاء، على إخماد حريقين شبّا في سيارتين بشارعي "أحفاه" وشفاعمرو في مدينة حيفا. وتمكنت الطواقم من إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريقين.

وأضاف أن الحريقين تسببا بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارتين اللتين احترقتا بالكامل.

وفي سياق متصل، أسفر حريق شب في أربع سيارات خصوصية بأضرار جسيمة وخسائر فادحة لثماني سيارات في موقعين بمدينة حيفا، فجر يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن حيفا شهدت، في الشهر الماضي، أربعة حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.

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#حيفا
#حرائق
#سيارات
#الإطفاء والإنقاذ

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