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مصرع شخص بحادث طرق في النقب

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 21:30

مصرع شخص بحادث طرق في النقب
من موقع الحادث في النقب
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شخص (47 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه لحادث طرق وقع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم، الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية حادث الطرق في النقب هو خالد إبراهيم أبو غنيمة (47 عاما)، مقاول بناء من قرية خشم زنّة بالنقب، وهو زوج وأب لتسعة أولاد - ثلاثة أبناء وست بنات.

ووقع حادث الطرق على شارع رقم 25 قرب العثامين باتجاه مدينة بئر السبع، وأسفر عن إصابة ثلاثة شبان آخرين في العشرينات من العمر بجراح متفاوتة الخطورة.

ضحية حادث الطرق في النقب، خالد إبراهيم أبو غنيمة (47 عاما)

ومنذ مطلع العام الجاري، لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم من جراء تعرضهما لحوادث طرق، بحسب المعطيات الرسمية لسلطة الأمان عن الطرق.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 351 شخصا من البلاد بينهم 113 مواطنا عربيا لقيوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع منذ خلال العام 2022.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

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#حادث طرق
#النقب

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