اتهام قاصر من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية للقاصرين في حيفا، لائحة اتهام ضد قاصر (17 عاما) من مدينة أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية قتل في ظروف خطيرة.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أنها اعتقلت في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شقيقين (17 و18 عاما) من أم الفحم بعد مداهمة منزلهما.

وادعت الشرطة أنها ضبطت داخل منزل الشابين رسومات تخطيطية ومواد كيميائية لإعداد عبوات ناسفة، وفي وقت لاحق جرى تسريح الشقيق البالغ بشروط مقيدّة.

كما ورد في بيان الشرطة والشاباك، أنه "مع تقدم التحقيق جرى اعتقال مشتبهين آخرين من سكان الضفة، في العشرينيات من عمريهما، بعد التحقيق معهما بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي ومخالفات أمنية أخرى".

وقدمت النيابة العامة تصريح مدع إلى المحكمة العسكرية في سالم ضد الشابين تمهيدا لاتهامهما في ما نسب إليهما، إلى جانب تمديد اعتقالهما حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.