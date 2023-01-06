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النقب: إصابتان حرجتان في حادث طرق

تاريخ النشر: 06/01/2023 - 16:19

النقب: إصابتان حرجتان في حادث طرق
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح حرجة في حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية في ديمونا بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين وهما سائق الدراجة النارية والمركبة، إذ وصفت حالتهما بالحرجة وهما فاقدا الوعي.

وذكر مضمدون من المكان، أن "الحديث عن حادث طرق مروّع، إذ كان سائق الدراجة النارية على الشارع وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى جروحا حرجة، بينما سائق المركبة أيضا أصيب بجروح حرجة بعدما علق داخل المركبة قبل تخليصه على يد أشخاص في المكان".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.

ومنذ مطلع العام الجاري، لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم من جراء تعرضهم لحوادث طرق، بحسب المعطيات الرسمية لسلطة الأمان عن الطرق.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 351 شخصا من البلاد بينهم 113 مواطنا عربيا لقيوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع منذ خلال العام 2022.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

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#حوادث الطرق
#النقب

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