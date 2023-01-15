تمديد اعتقال شابين بشبهة محاولة قتل آخر من دير الأسد

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، اعتقال نضال أبو لطيف من الرامة وعمار ذباح من دير الأسد، المطلوبين للشرطة منذ نحو شهر ونصف، بشبهة محاولة قتل شاب من دير الأسد داخل مطعم في كفر ياسيف، يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ووفقا لقرار المحكمة فإنه جرى تمديد اعتقال المشتبهين لأربعة أيام ولغاية يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت، اليوم، المشتبهين المطلوبين للتحقيق بعد محاولة قتل أحد سكان دير الأسد في مطعم بكفر ياسيف وتعرض لاعتداء وحشي تمّ توثيقه بالكاميرات.

وادعت الشرطة أنه "تم إلقاء القبض على الإثنين عندما كانا يختبئان في سيارة تجارية كانت متجهة من مناطق السلطة الفلسطينية باتجاه قرية الرامة، بعد أن كانا مختبئين خلال الفترة الماضية في أراضي السلطة الفلسطينية. تمّ ضبط عشرات الآلاف من الدولارات والشواكل النقدية بحوزتهما".

وفي غضون ذلك، اعتقلت الشرطة شخصين من سكان قرية الرامة (43 و24 عامًا) كانا يقودان المشتبه بهما في السيارة. ومن المزمع أن توجه إليهما تهمة ارتكاب جريمة "المساعدة بعد الواقعة" التي عقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات.

وفي السياق، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022، لائحة اتهام ضد إبراهيم حلف (32 عاما) من قرية بسمة طبعون، وسليم شقور (38 عاما) من قرية كسرى - كفر سميع، وفراس موسى (40 عاما) من قرية دير الأسد، نسبت إليهم محاولة قتل الشاب في كفر ياسيف.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين الثلاثة لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقهم.