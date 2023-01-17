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"الجبهة" تعلن عقد مؤتمرها القطريّ في آذار

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 19:35

"الجبهة" تعلن عقد مؤتمرها القطريّ في آذار
من مؤتمر سابق للجبهة في حيفا (تصوير: "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمرها القطريّ في آذار/ مارس المقبل، والذي سيستمرّ ثلاثة أيام.

جاء ذلك في بيان صدر مساء اليوم، أوضح أن "السكرتارية القطرية للجبهة... أقرت عقد المؤتمر القطري العاشر للجبهة على مدار ثلاثة أيام، في 2-4 من آذار (مارس) القريب".

وذكرت "الجبهة" في بيانها أن مندوبيها سيشاركون "في الأبحاث التي ستقيّم عمل الجبهة في الفترة المنصرمة، وتبلور رؤيتها السياسية للفترة القادمة، كما سيتم انتخاب الهيئات القيادية للجبهة".

وأضاف البيان: "تنتظرنا تحديات جسام في ظل حكومة يمينية فاشية غير مسبوقة ونحن واثقون من أننا قادرون بوحدتنا الكفاحية العربية اليهودية من النضال ميدانيا وفي كل الحلبات، لصدّ الضربات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني والمجتمع العربي، والحيز الديمقراطي، وكافة الشرائح المستضعفة في إسرائيل".

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#الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
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