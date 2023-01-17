3 إصابات خطيرة في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية قرب كفر قاسم

أصيب عدد من مستقلي سيارتين خصوصيتين في حادث طرق مروع بالقرب من مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث الجنوبي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأن الحادث وقع، الساعة 6:30 صباحا، بين سيارتين على شارع 5 لاتجاه الشرق، بمحاذاة مفرق كفر قاسم.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لأربعة مصابين، بينهم ثلاثة وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة وهُم تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، والآخر بالمتوسطة.

ونقلت الطواقم الطبية المصابين بسيارات العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "بيلنسون" و"مئير" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن ثلاثة من المصابين (إصابتان خطيرتان وأخرى متوسطة) من الضفة الغربية كانوا يستقلون سيارة، طاردتها دورية من "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية، بشبهة اقتحام منازل في منطقة المثلث، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة أخرى خلال المطاردة البوليسية.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 16 شخصا، بينهم 4 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.