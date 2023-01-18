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جرافات الهدم تقتحم حورة والسيد وتحاصر حارة الهزيل

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 10:28

جرافات الهدم تقتحم حورة والسيد وتحاصر حارة الهزيل
تصعيد وتيرة الهدم في النقب (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت آليات وجرافات الهدم الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، بلدة حورة ومنطقة السيد في النقب، وذلك لتنفيذ أوامر هدم، فيما قامت الجرافات بإغلاق المدخل المؤدي إلى حارة الهزيل.

وصعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة هدم المنازل العربية في النقب بذريعة البناء دون ترخيص، حيث لا يقتصر هدم المنازل والمنشآت في البلدات مسلوبة الاعتراف، بل أيضا في البلدات القائمة والتي تشمل مخططات هيكلية.

ورافقت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية جرافات الهدم في السيد وحورة، حيث تأتي هذه المداهمات بالتزامن مع الذكرى السادسة لاستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان، الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال تنفيذها لعمليات هدم منازل في حورة.

وفي ظل التضييق على السكان العرب في النقب، قامت الجرافات محمية بقوات كبيرة من وحدات شرطية مدججة بالسلاح بإغلاق المدخل الوحيد لسكان حارة الهزيل بالقرب من شارع 264، ويأتي ذلك بعد عدة أيام من الوقفة الاحتجاجية لسكان الحي الذين طالبوا بتنظيم المدخل ووقف سياسة الهدم والتضييق على السكان.

وقبل نحو أسبوعين قامت السلطات الإسرائيلية بهدم بيتين في قرية تل عراد، بعد أن أغلقت المنطقة بقوات كبيرة من الشرطة، ومنعت الدخول إلى المنطقة المحيطة بالبيوت.

واستنكر المجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بعمليات الهدم في النقب، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تشريد العائلات، مؤكدا أن عمليات الهدم تأتي في إطار ترحيل السكان العرب من منطقة تل عراد لإقامة مدينة "كاسيف" للمتدينين اليهود والمستوطنات المخطط لها في المنطقة.

وأكد أن سكان القرى والمجلس الإقليمي يقفون سدا منيعا أمام مخططات الترحيل، ويطالبون السلطات الإسرائيلية بالاعتراف بالقرى الموجودة على الأرض بدل ترحيلها.

بودكاست عرب 48

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