إصابة خطيرة لشاب من النقب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب (30 عاما)، صباح اليوم الخميس، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية أم بطين- أبو كف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر طبية أن المصاب وصل إلى عيادة طبية في المكان، ومن هناك تم نقله لاستكمال العلاج في المركز الطبي "سوروكا" بمدينة بئر السبع، ووصفت حالته بأنها خطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن تفاصيل إضافية وخلفية الجريمة واعتقال مشتبهين.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم، 5 ضحايا هُم سليم موسى الهواشلة، في الأربعينيات من عمره، من قرية قصر السر بالنقب، والذي قُتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري بالإضافة إلى علي الجاروشي من الرملة، وأشرف مشعل من الناصرة، ومهران أبو سيف من يافا، وشربل عاطف عزام من عبلين.

وفي العام 2022، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن غالبية الجرائم اقترفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة وغيرها.