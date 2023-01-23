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حريق في محل تجاري بالمكر

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 07:05

حريق في محل تجاري بالمكر
من مكان الحريق بالمكر، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريق هائل في محل تجاري "ميني ماركت" بقرية المكر في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم الإثنين.

والتهمت ألسنة النار محتويات المحل التجاري، وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن سبعة طواقم إطفاء عملت، بعد انتصاف الليل ولغاية صباح اليوم، على إخماد الحريق في محل تجاري، والذي يقع تحت منزل مأهول مكون من طابقين في قرية المكر.

وأضاف أنه جرى إخلاء المبنى السكني، ومنعت الطواقم انتشار الحريق لشقق ومبان محاذية.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

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#المكر
#حرائق
#محال تجارية
#إطفاء وإنقاذ

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