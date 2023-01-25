مصادرة 17 سيارة لمدينين من طرعان

واصلت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب حملاتهما في البلدات العربية ضد "أصحاب ديون ضريبية مستحقة"، وصادرت 17 سيارة إثر تراكم ديون ضريبية بمبلغ إجمالي لسلطة الضرائب يقدر بملايين الشواكل.

وجاء في بيان مشترك للشرطة وسلطة الضرائب أنه "في إطار النشاط العملياتي (الطريق الآمن) للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي لتعزيز الحكم والردع، عملت يوم أمس وحدة إنفاذ جباية الشمال في مصلحة الضرائب في حيفا، بالتعاون مع شرطة كفر كنا. وشمل النشاط تحديد مكان المتهربين من الضرائب، وبعضهم من أهداف الشرطة، الذين تراكمت عليهم ديون، بمبلغ إجمالي يقارب 5.7 مليون شيكل".

وحذرت سلطة الضرائب والشرطة من أنه "سنستمر في العمل بكل الأدوات المتاحة وبالتعاون المشترك، من أجل إنفاذ جميع القوانين في أي مكان وزمان، من أجل الحفاظ على الحكم والقدرة على الردع وتحقيق المساواة في العبء الضريبي بين المواطنين".