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النقب: الحبس 12 عاما لقاتلي الشاب صائب أبو حماد

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 11:23

النقب: الحبس 12 عاما لقاتلي الشاب صائب أبو حماد
الضحية صائب أبو حماد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح اليوم الخميس، على كل من هاني أبو ربيعة (38 عاما) ونزار أبو ربيعة (29 عاما) وزاهي أبو ربيعة (36 عاما) ونازية أبو ربيعة (38 عاما) الحبس لمدة 12 عاما، وذلك بعد إدانتهم في جريمة قتل الشاب صائب أبو حماد (20 عاما)، والذي قُتل حتى الموت في قرية الدريجات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، قبل نحو عامين.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة ضمن "صفقة ادعاء" بينهم وبين النيابة العامة، وفرضت المحكمة كذلك على كل واحد منهم دفع تعويض لعائلة الضحية قدره 90 ألف شيكل.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2021، نشبّ شجار بين مجموعتين في قرية الدريجات، حينها وصل الضحية مسرعا بواسطة مركبة تجارية إلى مكان الشجار، وعلى إثر ذلك اضطر عدد ممن تواجدوا حينها إلى ترك المكان. خرج الضحية من المركبة ثم لاذ بالهرب نحو منزله، وخلال محاولة هربه تعرض الضحية للضرب وإلقاء الحجارة من قبل نحو 20 شخصا، وعلى الرغم من تواجد الشرطة لفض الشجار أصيب الضحية بجروح خطيرة أحيل على إثرها إلى المستشفى، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته".

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#النقب
#الدريجات
#صائب أبو حماد
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
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