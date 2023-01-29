احتراق شاحنة وتضرر سيارات في طبرية

احترقت شاحنة مع رافعة بالكامل في مدينة طبرية، فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، كما تضررت سيارات أخرى كانت إلى جانب الشاحنة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن مركز الاستعلامات 102 تلقى، الساعة الثانية والنصف قبل فجر اليوم، بلاغا عن حريق بشاحنة في شارع "إحاد هعام" بطبرية. وأخمد طاقما إطفاء الحريق، ومنعوا انتشاره إلى السيارات التي كانت تقف بمحاذاة الشاحنة، وقد تضررت بعض السيارات من جراء الحريق. ولم تُسجل إصابات.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.