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إحراق غرف الإدارة بمدرسة الهلال الابتدائية في رهط

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 09:06

إحراق غرف الإدارة بمدرسة الهلال الابتدائية في رهط
من مكان الحريق في رهط، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحرق جناة مجهولون، الليلة الماضية، غرف الإدارة في مدرسة الهلال الابتدائية في حارة 3 بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في عدد من المكاتب وأثاثها ومحتوياتها، كما تسبب بأضرار للمبنى الخارجي من المدرسة.

واستُدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ، وأخمدت الحريق ومنعت انتشاره إلى الغرف والصفوف في المدرسة.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل عن إضرام النار في المدرسة وخلفيتها.

وأعرب عدد من أهالي طلاب المدرسة عن تذمرهم واستيائهم من إضرام النار في المدرسة من قبل جناة مجهولين، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وتمس مصلحة الطلاب.

يذكر أن جناة مجهولين أضرموا النار، فجر يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2023، للمرة الثانية، في مدرسة التقوى الشاملة برهط. كما اقتحم جناة مجهولون، فجر يوم 26 كانون الثاني الجاري، عيادة لطب الأسنان في رهط، وألقوا زجاجة حارقة داخل العيادة، ما أسفر عن احتراق العيادة وحدوث أضرار جسيمة وخسائر فادحة لمحتويات العيادة.

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#رهط
#طلاب
#مدارس
#تربية وتعليم
#مدرسة الهلال الابتدائية

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