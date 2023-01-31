إصابة خطيرة لعامل بمنشار كهربائي في رمات غان

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، صباح اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء في مدينة رمات غان، إلى الشرق من تل أبيب البلاد، وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 08:32 تلقى مركز الاستعلامات 101 في منطقة دان، بلاغا عن إصابة عامل بمنشار كهربائي أثناء عمله في ورشة بناء في شارع 'بنحاس روتنبرغ' في رمات غان. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لعامل (30 عاما) ونقلته إلى مستشفى 'شيبا تل هشومير'، وهو بحالة خطيرة مع إصابة في رأسه، لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغ مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 5 عمال، بينهم ضحية اليوم، لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد ولغاية اليوم.

وللمقارنة فإن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.