الثلوج تتساقط على جبل الشيخ وتحذير من السيول والفيضانات

استمر تساقط الثلوج الليلة وصباح اليوم الأربعاء، على سفوح جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، وحتى الآن تراكم حوالي 30 سم من الثلوج في الجزء السفلي، فيما حذر الراصد الجوي من الفيضانات والسيول جراء هطول الأمطار المتواصل في البلاد.

وأفادت إدارة المنتجع، بأن الثلوج تساقطت وتراكمت في الجزء السفلي إذ بلغت درجة الحرارة فيه -1 درجة مئوية، وبسبب كثافة تساقط السقوط تقرر إغلاق منتجع جبل الشيخ أمام الزوار والسياح، على أن يعلن لاحقا عن افتتاح الموقع.

وتتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ في ظل حالة الطقس الباردة والماطرة التي تسود البلاد، حيث من الموقع أن يتواصل تساقط الثلوج، اليوم الأربعاء، على جبل الشيخ الذي سيبقى مغلقا أم الجمهور.

وحذرت إدارة المنتجع الزوار من الثلوج المتراكمة على الشوارع المؤدية إلى جبل الشيخ، وأعلنت لاحقا عن إغلاق المكان أمام دخول المركبات، ودعت إلى عدم زيارة المنطقة بفعل التساقط الكثيف للثلوج.

يأتي ذلك، في وقت تتأثر البلاد، اليوم الاربعاء والساعات 30 المقبلة، بمنخفض جوي جديد يحمل معه الأمطار والأجواء الباردة والعاصفة.

وشهدت ساعات الليل تساقطا غزيرا واشتدادا للفعالية الجوية خاضه قي الثلث الشمالي من البلاد، وصولا إلى شمال الضفة الغربية.

تخليص 5 أشخاص من سيارات عالقة بالسيول

حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من الفيضانات وسيول الأمطار، وطالبت الجمهور اعتماد طرق السلامة والأمان وعدم الدخول في مركباتهم في مسار المياه والفيضانات.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ خلال ساعات الليلة الماضية على تخليص 4 عالقين جراء حادث طرق ذاتي وانقلاب السيارة لداخل مجرى المياه عند جسر قرب الحولة في منطقة الجولان، حيث تمكنت الطواقم المزودة بمعدات وقوارب من تخليص عالق من داخل السيارة و3 من على سطح السيارة.

كما عملت الطواقم على تخليص عالقين من داخل سيارة دخلت السيول في منطقة بيتح تكفا، ونقلهم بعد ذلك للطواقم الطبية لتلقي العلاج.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إتباع طرق السلامة والأمان وعدم المجازفة ودخول مسارات المياه والفيضانات، علما أن السنوات الماضية شهدت وقوع ضحايا جراء ذلك.