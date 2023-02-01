تصريح ادعاء ضد شابين بقتل أمير الزيادنة من رهط

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شابين (21 و23 عاما) من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على خفية قتل الشاب أمير الزيادنة (25 عاما) وإصابة آخر.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بلاغًا حول حادثة إطلاق نار في مدينة رهط، والتي أسفرت عن إصابة شخصين نُقلا على إثرها لمستشفى "سوروكا"، وفي اليوم التالي تمّ إقرار وفاة أحدهما متأثرًا بجروحه البالغة.

وفي سياق ذي صلة، سُجلت في المجتمع العربي 5 جرائم قتل منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إذ قُتل كل من فارس أبو قطيفان، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، مساء اليوم الجمعة الماضي، إضافة إلى علي الجاروشي بجريمة إطلاق نار في الرملة، وأشرف مشعل في جريمة إطلاق نار بالقرب من دوار "البيغ" في مدينة الناصرة، ومهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا، وشربل عاطف عزام (42 عاما) بقرية عبلين.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وأصبحت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

جاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.