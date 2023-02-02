اعتداء على مسجد سيدنا علي

اعتدى جناة مجهولون على مسجد سيدنا علي في قرية الحرم المهجرة، قضاء يافا، التي أقيمت على أنقاضها مدينة هرتسليا وسط البلاد، اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقت الشرطة بلاغا عن بقايا زجاجات حارقة تسببت بأضرار طفيفة لسقف مسجد سيدنا علي في هرتسليا. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ظروف الاعتداء وملابساته، وجمع الأدلة ورفع البصمات من المكان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مسجد سيدنا علي لاعتداءات من قبل متطرفين يهود.

وتعالت أصوات المتطرفين، في الآونة الأخيرة، بعد أن تبوأ عدد من قادتهم مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية.

وتوالت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية اليهودية أمثال "تدفيع الثمن" و"لهافا" و"فتية التلال" على المقدسات العربية، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن المختلفة.

وسبق أن نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية، إذ تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة المسؤولية وطالبوها باجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.