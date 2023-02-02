بلدية الناصرة تصدّق على الميزانية للعام 2023

ميزانية البلدية لعام 2022 كانت 417 مليون شيكل والميزانية المصادقة عليها للعام 2023 بزيادة 8 مليون شيكل، إذ بلغت 425 مليون شيكل.

صدّق المجلس البلدي في مدينة الناصة على الميزانية العامة للعام 2023، مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لمكتب الناطق بلسان بلدية الناصرة فإنه "عقدت بلدية الناصرة جلسة للمجلس البلدي، أمس الأربعاء الموافق 2023/02/01، وذلك لبحث ميزانياتها للعام 2023 وإقرارها من قبل المجلس البلدي، وفي طبيعة الحال بعد عرضها على اللجنة المالية في البلدية ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة، والذين بدورهم بعد استيفاء النقاش حولوها إلى المجلس البلدي ليتم النقاش ببنودها في جلسة خاصة تقتصر على هذا الموضوع لأهميته".

وأضاف أنه "في بداية الجلسة، قدم رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، بيانه حول وضع البلدية المالي وعن الجباية لعام 2022 حيث استطاعت البلدية الوصول إلى الهدف الذي وضعته وزارة الداخلية شاكرا فيها أهالي الناصرة الذين يقومون بدفع التزاماتهم للبلدية، سواء كان ذلك في دفع مستحقات ضريبة المسقوفات (الأرنونا) أو الرسوم في الترخيص والبناء وباقي المستحقات التي تدفع عادة للبلدية.

وبعد نقاش متواصل في جلسة البلدية لموضوع الميزانية، تم التصويت على الميزانية المقترحة حيث أيدها 10 أعضاء من كتلة ناصرتي وقائمة الناصرة الموحدة وصوّت ضدها 5 أعضاء من قائمة الجبهة وامتناع عضو شباب التغيير. وبهذا تكون الميزانية المقترحة قد تمَّ المصادقة عليها في المجلس البلدي لعام 2023"

وأوضح أن "ميزانية البلدية لعام 2022 كانت 417 مليون شيكل والميزانية المصادقة عليها بزيادة 8 مليون شيكل، إذ بلغت 425 مليون شيكل".

وختم الناطق بلسان بلدية الناصرة بالقول إنه "من الجدير بالذكر أن الميزانية في كثير من الأحيان ترتبط بالتعداد السكاني الأمر الذي سيزيد من ميزانية البلدية لاحقا كون الناصرة يبلغ عدد سكانها ما يقارب المئة ألف نسمة وليس 86 ألف كما هو مسجل في دائرة الإحصاء الأمر الذي نسعى إلى إصلاحه".