تسريح أحد معتقلي هبة الكرامة بشروط مقيدة وتمديد اعتقال آخرين من اللد

سرحت المحكمة بشروط مقيدة اليوم، الإثنين، الشاب أدهم شعبان (22 عاما) من مدينة اللد، والذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة، في آذار/ مارس 2021.

أطلقت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" اليوم، الإثنين، سراح الشاب أدهم شعبان (22 عاما) من مدينة اللد، بشروط مقيدة، والذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة، في آذار/ مارس 2021.

أدهم شعبان

وفرضت المحكمة على شعبان تقييدات لمدة شهر منذ اليوم، وهي الحبس المنزلي الجزئي لمدة 4 ساعات خلال الليل، منذ الساعة 12 ليلا وحتى الرابعة فجرا.

وجاء تسريح شعبان بعد 35 يوما في الاعتقال، وتمديد اعتقاله 6 مرات، إذ خضع للتحقيق في جهاز الأمن العام (الشاباك). ومنع من الالتقاء بمحام لغاية اليوم 18 يوما من اعتقاله.

وقال المحامي تيسير شعبان لـ"عرب 48" إن "المخابرات أرادت بهذا الاعتقال التعسفي الضغط على أدهم، لأنها لم تملك أي دليل ضده، ولذلك قبع في غرف المخابرات وليس غرف التحقيق التابعة للشرطة".

وأضاف أن "35 يوما هي المدة المسموحة قانونيا لاعتقال فيها أي شخص، وهي مدة قياسية. وغالبا في مثل هذه الحالات يكون الاعتقال مبنيا على معلومات استخباراتية فقط".

وفي وقت لاحق، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال الشابين وليد وعبد الله شعبان من مدينة اللد على خلفية هبة الكرامة.

وتم تمديد اعتقال وليد شعبان لغاية يوم الأربعاء المقبل، وتمديد اعتقال عبد الله شعبان لغاية يوم الأحد المقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شعبان مطلع آذار/ مارس الماضي للمرة الثالثة، بزعم مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، إذ قضى 6 شهور داخل السجن بعد إبرام صفقة ادعاء بين طاقم الدفاع والنيابة العامة.