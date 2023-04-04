إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في كريات غات

أصيب عامل يبلغ من العمر 30 عامًا بجروح خطيرة بعد سقوطه عن ارتفاع في موقع ترميم في كريات غات، اليوم الثلاثاء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

تعرض عامل، يبلغ من العمر 30 عامًا، لإصابة بجروح خطيرة بعد سقوطه من علو خلال عمله، اليوم الثلاثاء، في موقع ترميم بشارع "نتيفوت هشالوم" في كريات غات.

وقدم له المسعفون من "نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي ونقلوه إلى مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان، وذلك لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 27 عاملا، لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.