يركا: إصابة 3 نساء بجراح إثر إلقاء قنبلة يدوية على مجمع سكنيّ

ذكرت الشرطة في بيان، أن امرأة أُصيبت بجراح متوسطة، مشيرة إلى أنه "نتيجة لإلقاء القنبلة، أُصيبت امرأتان كانتا جالستين في سيارة بالقرب من مكان الحدث، بجروح طفيفة".

أصيبت امرأة بجراح متوسطة، كما أُصيبت امرأتان أخريان بجراح طفيفة؛ من جراء قنبلة يدوية، أُلقيت صوب مجمع سكنيّ في في يركا، مساء الثلاثاء.

وذكرت الشرطة في بيان، أن امرأة أُصيبت بجراح متوسطة، مشيرة إلى أنه "نتيجة لإلقاء القنبلة، أُصيبت امرأتان كانتا جالستين في سيارة بالقرب من مكان الحدث، بجروح طفيفة".

وأوضحت أن المصابات نُقلن إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، لاستكمال تلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة، لافتة إلى أنها "تعمل على تحديد مكان المشتبه بهم".