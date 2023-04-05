مصرع شاب في حادث طرق قرب القدس

أسفر حادث طرق مروع وقع على شارع 60 في منطقة القدس، اليوم، عن مصرع شاب وإصابة آخرين.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقي شاب (19 عاما) مصرعه، ظهر اليوم الأربعاء، إثر حادث طرق مروع وقع على شارع 60 في منطقة القدس، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة في الحادث.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان وأقرت وفاة الشاب على الفور ونقلت المصابين لاستكمال العلاج في مستشفى (هداسا).

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وظهر من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 و2022، شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 92 شخصا، بينهم 21 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.