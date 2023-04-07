تمديد اعتقال معتقلين إثر احتجاجات في البلدات العربية

القضاء الإسرائيلي يمدد اعتقال سبعة شبان وينظر بتمديد اعتقال 12 آخرين، اعتقلتهم الشرطة الليلة الماضية، بزعم مشاركتهم بـ"أعمال شغب" خلال وقفات احتجاجية تنديدا بانتهاكات الاحتلال واعتداءاته في المسجد الأقصى.

قررت السلطات القضائية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تمديد اعتقال سبعة شبان اعتقلوا الليلة الماضية، بزعم "إخلالهم بالنظام"، خلال مشاركتهم في احتجاجات في البلدات العربية على انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الشرطة، في بيان. ولم توضح الشرطة هوية الشبان الذين جرى تمديد اعقالهم ولا أعمارهم، وقالت إن المحكمة قررت تمديد اعتقال الشبان السبعة حتى يوم الأحد المقبل 9 نيسان/ أبريل الجاري.

وأعلنت أن 12 معتقلا آخر سيمثلون في وقت لاحق اليوم أمام المحكمة، للنظر بتمديد اعتقالهم بناء على طلب الشرطة.

وهددت الشرطة بالعمل بـ"حزم" واستخدام "جميع الوسائل المتاحة" لملاحقة وقمع من وصفتهم بـ"المشاغبين".

كما طالبت الشرطة، في بيانها، المرجعيات الدينية وأولياء الأمور إلى "العمل على منع السلوك العنيف والعدائي الذي قد يؤدي إلى إيذاء الأرواح".

وكانت الشرطة قد اعتقلت عددا من المحتجين، بينهم قاصرون، شاركوا في الاحتجاجات التي نظمت في الناصرة وسخنين وكفر مندا وباقة الغربية وأم الفحم، الليلة الماضية.

يذكر أن قوات الشرطة اعتدت على المحتجين، وحاولت تفريقهم بالقوة باستخدام قنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموعن.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن الشرطة اعقلت 6 قاصرين من باقة الغربية تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما؛ وذكرت المصادر أن بعض المعتقلين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب الاعتداء عليهم خلال الاعتقال.

وفي أم الفحم، اعقلت الشرطة شخصين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، تجاه المتظاهرين عند مدخل المدينة.