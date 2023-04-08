أم الفحم: إطلاق سراح ثلاثة قاصرين بعد اعتداء الشرطة عليهم

"الشرطة اعتقلت، أمس الجمعة، ثلاثة قاصرين من بلدتي زلفة ومصمص، تتراوح أعمارهم بين 14 -17 عامًا، وذلك أثناء تواجدهم في مدينة أم الفحم بادعاء مشاركتهم بمظاهرة، وبعد اعتقالهم في المدينة تم اقتيادهم إلى محطة الشرطة القديمة في مدينة..."

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، سراح ثلاثة قاصرين وهم من بلدتي زلفة ومصمص، وذلك بعد اعتقالهم في مدينة أم الفحم خلال مظاهرة مناصرة للمسجد الأقصى ومحتجة على عدوان الاحتلال.

وكانت قد اعتدت الشرطة، أمس الجمعة، خلال عملية اعتقالهم عليهم بالضرب المبرح وذلك بحسب شهود عيان، وهم بطريقهم إلى محطة الشرطة القديمة في مدينة أم الفحم.

ونقلت الشرطة القاصرين الثلاثة إلى مركز الشرطة الجديدة للتحقيق معهم، ثم أطلقت الشرطة سراح المعتقلين بعد ساعات من اعتقالهم في مركز الشرطة الجديد في مدينة أم الفحم.

وقال المحامي أحمد خليفة الذي تواجد مع القاصرين لـ"عرب 48" إن "الشرطة اعتقلت، أمس الجمعة، ثلاثة قاصرين من بلدتي زلفة ومصمص، تتراوح أعمارهم بين 14 -17 عامًا، وذلك أثناء تواجدهم في مدينة أم الفحم بادعاء مشاركتهم بمظاهرة، وبعد اعتقالهم في المدينة تم اقتيادهم إلى محطة الشرطة القديمة في مدينة أم الفحم، وتم الاعتداء عليهم بطريقة وحشية هناك، ومن ثم تم نقلهم إلى محطة الشرطة الجديدة في المدينة للتحقيق معهم".

المحامي أحمد خليفة

وأضاف خليفة إنه "عندما تم نقلهم إلى محطة الشرطة الجديدة تم التحقيق معهم، حاولنا توثيق الاعتداءات عليهم وتواجدنا من أجل تقديم المساعدة لهؤلاء القاصرين الذين تم الاستفراد بهم".

ولفت خليفة إلى أن "الشرطة اعتدت على أحد أقارب القاصرين المعتقلين الذين جاؤوا من أجل الوقوف إلى جانب القاصرين، اعتدوا عليه بالضرب ومن ثم اعتقلوه وتم التحقيق معه وبعد ساعات تم إطلاق سراحه من مركز الشرطة".