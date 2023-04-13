مصرع شخص من عرابة في حادث طرق قرب وادي سلامة

مصرع محمود بكر ياسين من مدينة عرابة، في حادث طرق وقع قرب قرية وادي سلامة في الجليل، وأصيب آخر (50 عاما) بجروح متوسطة الخطورة.

لقي شخص مصرعه في حادث طرق وقع اليوم، الخميس، قرب قرية وادي سلامة في الجليل.

وعُلم أن ضحية الحادث هو محمود بكر ياسين (65 عاما) من مدينة عرابة.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها اضطرت إلى إقرار وفاة ياسين في موقع الحادث.

وأشارت إلى إصابة شخص آخر (50 عاما) بجروح متوسطة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى "زيف" في صفد.

ضحية حادث الطرق، محمود بكر ياسين

وفي حادث آخر، لقي شخص (54 عاما) مصرعه في حادث طرق في "كريات طبعون" قرب حيفا.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن ضحية الحادث هو من سكان "كريات طبعون".

وأصيب في الحادث شاب (25 عاما) بجروح متوسطة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق" في البلاد، أن 100 شخص، بينهم 21 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجاري.