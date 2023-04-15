كفر ياسيف: مصرع شاب في حادث انزلاق دراجة نارية

أسفر حادث انزلاق دراجة نارية في منطقة الجليل الأعلى عن مصرع الشاب ريمون ريشة من بلدة كفر ياسيف متأثرا بجراحه الخطيرة.

لقي الشاب ريمون ريشة، في الأربعينيات من عمره، من بلدة كفر ياسيف مصرعه في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 889 بمنطقة الجليل الأعلى، اليوم السبت.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامها سوى إقرار سائق الدراجة النارية متأثرا بجراحه الخطيرة.

الفقيد ريمون ريشة

وذكر أحد المضمدين من المكان أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.