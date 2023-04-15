كفر ياسيف: مصرع شاب في حادث انزلاق دراجة نارية

لقي الشاب ريمون ريشة، في الأربعينيات من عمره، من بلدة كفر ياسيف مصرعه في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 889 بمنطقة الجليل الأعلى، اليوم السبت.
واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامها سوى إقرار سائق الدراجة النارية متأثرا بجراحه الخطيرة.
وذكر أحد المضمدين من المكان أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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