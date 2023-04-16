مداهمة "مجمع لعناصر إجرامية" في الناصرة

تمّ ضبط كاميرات وشاشات تلفزيون وأجهزة تسجيل مراقبة للكاميرات (دي في آر) وتمّ توقيف مشتبه به من الناصرة.

داهمت الشرطة مجمعا لعناصر إجرامية في مدينة الناصرة وضبطت كاميرات ومعدات للمراقبة وصادرت سيارة واقية من الرصاص.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإنه "في نشاط لأفراد شرطة الشّمال قامت القوات بمداهمة مجمعًا لعناصر إجرامية في مدينة الناصرة. خلال النشاط ضبطت القوات كاميرات ومعدات ميدانية تكنولوجية للمراقبة. كما تمّ خلال النشاط مصادرة سيارة واقية من الرصاص ونقلت إلى مركز الشرطة للتحقيق".

وأضافت الشرطة أن "التحقيقات في حوادث العنف أدت إلى استنتاج مفاده أن العناصر الإجرامية استخدمت هذه الوسائل للحصول على معلومات استخبارية عن العناصر التي هم في صراع معها. الكاميرات وأجهزة إرسال الفيديو تصل إلى غرف المراقبة التي كان يشاهدها المجرمون على شاشات التلفزيون الكبيرة".

وأشارت إلى أنه "كجزء من النشاط تمّ ضبط كاميرات وشاشات تلفزيون وأجهزة تسجيل مراقبة للكاميرات (دي في آر) وتمّ توقيف مشتبه به".