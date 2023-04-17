اتهام شابين من مجد الكروم بالشروع في قتل آخر

وفقا للائحة الاتهام: "نزل أحدهما وأخرج مسدسا من جيبه، فتح باب السيارة، وأطلق عيارات نارية أصابت الضحية برجليه الجزء السفلي من جسده بهدف التسبب له بإعاقة".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشابين محمد كريم (22 عاما) ومهران أباظة (21 عاما) من مجد الكروم، نسبت إليهما حيازة سلاح والشروع في القتل.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشابين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشابين خططا لقتل (ش) بعد أن اختلفا معه، مؤخرا. وتزود الشابان بدراجة نارية وخوذتين سوداوين وقناعين ومسدس عيار 9.5 ملم أوتوماتيكي. ورصد الإثنان (ش) الذي قاد سيارته متوجها إلى مخبز بالقرية، وركبا على متن الدراجة النارية والتصقا بالسيارة ثم سدا عليها الطريق، ونزل أحدهما وأخرج مسدسا من جيبه، فتح باب السيارة، وأطلق عيارات نارية أصابت الضحية برجليه الجزء السفلي من جسده بهدف التسبب له بإعاقة".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "الشابين هربا من المكان باتجاه الشارع المؤدي إلى كفر ياسيف بعد أن تركا الضحية ينزف دما داخل السيارة. وتلقت الشرطة بلاغا بالحادثة، وأقلعت مروحية تابعة لها في سماء المنطقة خلال أعمال البحث عن المتهمين، ووجهت المروحية من الجو أفراد الشرطة. وبعد السفر لمسافة مئات الأمتار، جرى توثيق الإثنين وهما يرميان الدراجة النارية بين الشجيرات ثم يختبئان. وفي النهاية، اعتقل أفراد الشرطة كريم وأباظة قريبا من الدراجة النارية التي بواسطتها هربا، وكان المسدس الذي استخدماه لإطلاق النار على الضحية بالقرب منهما".