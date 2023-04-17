جريمة قتل أبو ربيعة في النقب: تمديد اعتقال شقيقها الأكبر

تقرر تمديد اعتقال الشقيق الثاني (الأكبر) لضحية جريمة القتل، أزهار أبو ربيعة من النقب، لغاية يوم الخميس المقبل.

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، اعتقال الشقيق الثاني لضحية جريمة القتل، أزهار أبو ربيعة، لغاية يوم الخميس المقبل.

واعتقلت الشرطة المشتبه به الآخر بالتورط في مقتل أبو ربيعة (26 عاما) من سكان كسيفة، اليوم. وهذا هو الشقيق الأكبر للضحية، بعد أن سلم شقيقها البالغ من العمر 28 عامًا نفسه، أمس.

وبعد جلسة استماع في محكمة الصلح ببئر السبع تقرر تمديد حبسه لغاية يوم الخميس المقبل.

وتنسب الشرطة شبهة التآمر لجريمة ضد أحد أشقائها، إلا أن محامي الدفاع سمير أبو عابد، قال في المحكمة إن موكله كان في العمل في قرية شقيب السلام، وإن الشرطة اعتقلته بناء على التحقيق مع الزوج وكونها تعتقد أنه "الشخصية المسؤولة التي تعطي الأوامر في الأسرة".

وقُتلت أزهار أبو ربيعة، وهي أم لأربعة أطفال، ذبحا بسكين حين تواجدت في منزل والديها بقرية محكول بالقرب من بلدة كسيفة بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بسبب خلاف مع زوجها، وتناقشت مع شقيقها لرغبتها في لقاء أولادها ما انتهى بجريمة القتل.

وسلّم شقيقها البالغ من العمر 28 عامًا، نفسه إلى مركز الشرطة، وتحمل المسؤولية عن الجريمة، وقال إنه "ذبحها". ولم تكن هناك شكاوى سابقة حول عنف من الأسرة.