اتهام شاب من أم الفحم بإطلاق النار على مكتب وسيارة مقاول بعيلوط

اتهمت النيابة شابا من مدينة أم الفحم بإطلاق 50 عيارا ناريا على مكتب وسيارة لمقاول للكهرباء في قرية عيلوط، إثر خلاف بينهما.

قدمت النيابة العامة التابعة للشرطة لائحة اتهام ضد شاب (27 عاما) من مدينة أم الفحم نسبت إليه إطلاق 50 رصاصة على مكتب وسيارة لمقاول للكهرباء في قرية عيلوط.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، "تلقى مركز الشرطة في تاريخ 14/03/23 قرابة الساعة 23:45 بلاغًا عن إطلاق نار على مكتب وسيارة في قرية عيلوط بالقرب من منزل مقاول كهرباء. سارع العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث وبدأوا بالتحقيق في ملابسات إطلاق النار. تبين من مادة التحقيق أن بين المشتبه به (27 عاما) من أم الفحم والضحية، مقاول الكهرباء، نشأ نزاع على خلفية العمل المشترك الذي قاما به في مجال البناء".

تصوير الشرطة

وأضافت أن "المشتبه به وصل إلى منزل الضحية وأطلق النار على سيارته ومكتبه، وهرب من مكان الحادث. في نشاط تحقيقي، تمكن المحققون من تتبع مسار السيارة والقبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار.

في نهاية تحقيق مكثف شمل استخدام الوسائل التكنولوجية والعديد من الإجراءات، تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ المشتبه على يدّ النيابة العامة في لواء الشمال بجرائم إطلاق النار والأسلحة".