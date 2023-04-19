حريق في مركبة بحيفا

أسفر حريق في مركبة رباعية الدفع تعود لأحد السكان في مدينة حيفا، الليلة الماضية، عن أضرار جسيمة.

من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

التهمت ألسنة النيران مركبة رباعية الدفع تعود لأحد السكان في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

وأتت ألسنة النار بالكامل على المركبة التي كانت محملة على عربة، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأخمدت طواقم الإنقاذ والإطفاء الحريق الذي نسب في شارع الوادي، ومنعت انتشاره إلى محيطه، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه.

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت الشرطة شابا (31 عاما) من سكان حيفا، الليلة قبل الماضية، بشبهة إحراق سيارة خصوصية تعود لأحد المواطنين من المدينة.

وشهدت حيفا، في الآونة الأخيرة، حرائق بسيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.