إحباط تهريب 63 مسدسا من الحدود بالجنوب

اعتقلت الشرطة مشتبها بمحاولة تهريب 63 مسدسا في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس، ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب الشرطة لتمديد اعتقاله.

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب 63 مسدسا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الشرطة رصدت المشتبه به، وبعد مطاردته تم القبض عليه، وهو في الخمسينيات من عمره من سكان إحدى القرى العربية بالنقب، وبحوزته 3 حقائب وبداخلها 63 مسدسًا من أنواع مختلفة وأمشاط ذخيرة.

ووفقا للشرطة فإن "وحدة (ماغين) بالتعاون مع وحدة (يسام) والجيش، تقوم منذ فترة بتحقيق سري بخصوص تهريب أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية، وقد عملت القوات قرب الحدود في منطقة الجنوب، بواسطة نصب كمائن ووسائل مراقبة، وقد تم رصد المشتبه بالتهريب في منطقة العربة الشمالية، الذي تم اعتقاله بعد مطاردته، وهو شخص في الخمسينيات من عمره من سكان أحد التجمعات البدوية في منطقة يروحام، والذي تم ضبط 63 مسدس بسيارته، وتمت إحالته للتحقيق، إذ سيتم عرضه على المحكمة لاحقا لطلب تمديد اعتقاله".