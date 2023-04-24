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24/04/2023 - 22:15

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في حادث ذاتي قرب يوكنعام

أسفر حادث طرق ذاتي قرب يوكنعام عن إصابة شابين بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة وغير المستقرة.

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في حادث ذاتي قرب يوكنعام

(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث اصطدام سيارة بحاجز أمان على شارع 672 قرب محور طرق "إلياكيم" القريب من يوكنعام، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لشاب (30 عاما) عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة في أنحاء جسده، بينما وصفت حالة الآخر بالمتوسطة وقد عانى جروحا في منطقة الرأس.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج، إذ أن أحدهما كان فاقدا للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

حوادث الطرق يوكنعام

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