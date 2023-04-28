إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية على شارع 90

أسفر حادث طرق وقع على شارع 90، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 40 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 40 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، على على شارع 90 جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 06:59، بلاغا عن انزلاق دراجة نارية على شارع 90 جنوبي البلاد، ووصلت طواقم طبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لشاب (40 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، وهو يعاني إصابة بالرأس وفاقد للوعي وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي".

وأضاف أنه جرى نقل المصاب بمروحية طبية إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.