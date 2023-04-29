المشهد: أهال يحتجون على خلافات بين مديرة مدرسة وطاقم المعلمين

قال والد طالبين في المدرسة: "هذه المشاحنات التي يحدث بعضها أمام أعين الطلاب تتسبب بتغيب المعلمين لفترات طويلة ومتقاربة عن الدوام التعليمي، وهذا الأمر يخلق أجواء غير مريحة".

تظاهر العشرات من أهالي طلاب مدرسة المشهد الابتدائية "أ"، اليوم السبت، عند مدخل البلدة، احتجاجا على ما وصفوها بالأجواء المشحونة بين مديرة المدرسة وطاقم المعلمين في المدرسة، الأمر الذي يتسبب بغياب الأجواء التعليمية المناسبة، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على التحصيل العام للطلاب في المدرسة؛ على حد تعبيرهم.

وقال د. أحمد سليمان وهو والد طالبين في المدرسة، لـ"عرب 48"، إن "الوقفة الاحتجاجية جاءت بسبب الأجواء المشحونة السائدة في أروقة المدرسة والخلافات بين الطاقم التعليمي ومديرة المدرسة، التي تنعكس بالتالي على الأجواء العامة في المدرسة وتؤثر على تحصيل الطلاب".

وأضاف أن "هذه المشاحنات التي يحدث بعضها أمام أعين الطلاب تتسبب بتغيب المعلمين لفترات طويلة ومتقاربة عن الدوام التعليمي، وهذا الأمر يخلق أجواء غير مريحة".

د. أحمد سليمان

وأشار إلى أن "مديرة المدرسة وهي من سكان مدينة الناصرة عُيّنت لأول مرة قبل عامين في مدرسة المشهد الابتدائية، ونحن لا نعرف أسباب المشاكل والمشاحنات مع طاقم المعلمين والهيئة التدريسية في المدرسة، وهذا لا يهمنا، وإن ما يهمنا هو ما نراه من انعكاس هذه الأجواء تنعكس بشكل سلبي على الطلاب وتحصيلهم العلمي".

وأكد أن "الوقفة الاحتجاجية نظمت من قبل أهال غير راضين عما يحدث في المدرسة ودون تنسيق مع لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، التي لم تتعاون مع الأهالي".

وتابع أنه "توجهت برسائل إلى وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، كما وجهت رسائل عن طريق المجلس المحلي للمديرة العامة لوزارة التربية والتعليم في لواء الشمال، ولم تطرح الوزارة أية حلول".

وختم سليمان بالقول إن "مطلبنا هو ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لإيجاد حل جذري لهذه الخلافات التي تسيء للطلاب والمعلمين وتؤثر على الأجواء التعليمية، وذلك في أسرع وقت ممكن حتى لا نخسر جيلا كاملا من الطلاب فيما لو استمرت الوزارة بالمماطلة وتجاهل هذه القضية".