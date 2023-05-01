شقيب السلام: وفاة فتى بعد أيام من تعرضه للغرق

توفي الفتى صالح عبد الكريم أبو صلب من بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد أيام من تعرضه لحادثة غرق في بركة سباحة بمدينة أريحا بالضفة.
وكان الفتى قد أحيل بحالة خطيرة إلى مستشفى "هار هتسوفيم"، ثم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.
وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" وفاة الفتى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وأحيل جثمان الفتى الفقيد إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير لمعرفة أسباب الوفاة، حيث ترك وراءه والدين ثاكلين و6 أشقاء.
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