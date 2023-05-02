تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل كمال محاميد

جرى تمديد توقيف المشتبهين، في العشرينيات من العمر، على يد محكمة الصلح في الخضيرة لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

مددت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال مشتبهين في العشرينيات من عمرهما، بشبهة ضلوعهما بجريمة قتل كمال عياش محاميد (63 عاما) من أم الفحم، يوم 2 نيسان/ أبريل الماضي.

ووفقا للشرطة فإنه "استمرارًا لبيان إلقاء القبض على مشتبهين بجريمة قتل كمال محاميد من أم الفحم على يد الوحدة لمكافحة الجريمة لمديرية منشه، قبل وقت قصير انتهت الجلسة بشأن المشتبهين بجريمة قتل كمال محاميد من سكان أم الفحم يوم 02.04.2023".

ضحية الجريمة كمال محاميد

وأضافت أنه "تم تمديد توقيف المشتبهين في العشرينيات من العمر على يد محكمة الصلح في الخضيرة حتى يوم الثلاثاء المقبل. التحقيق مستمر".