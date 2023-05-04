مقتل شاب بانفجار دراجة نارية في نتانيا

أقر الطاقم الطبي من "نجمة داود الحمراء" الذي وصل إلى مكان الجريمة مقتله على الفور، وبدأت الشرطة التحقيق في الملابسات والأسباب.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

قُتل سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 31 عاما، اليوم الخميس، في انفجار دراجته النارية التي كان يستقلها أثناء سفره في مدينة نتانيا.

وأعلن طاقم "نجمة داود الحمراء" الذي وصل إلى المكان مقتله على الفور، وبدأت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وهناك مخاوف من أن تكون عملية اغتيال.

وقال أحد كبار المسعفين في "نجمة داود الحمراء" صالح الخطيب، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا دراجة نارية مفككة وبجانبها كان هناك رجل فاقد الوعي دون نبض ولا يتنفس مع إصابة خطيرة متعددة الأجهزة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اضطررنا لإعلان وفاته على الفور".