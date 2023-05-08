تصريح ادعاء ضد شاب بجريمة قتل سند مصاروة من الطيبة

قدمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة ضد شاب من مدينة الطيبة بشبهة ضلوعه بجريمة قتل الشاب سند مصاروة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

ووفقا للشرطة فإنه "في يوم 7.11.2023 تلقى مركز الشرطة بلاغا حول حادثة إطلاق نار في مدينة الطيبة، أسفرت عن مقتل الشاب سند مصاروة (28 عاما) عندما كان يستقل سيارته".

وأضافت أنه "تبيّن أن المشتبه اصطدم عمدا بسيارة الضحية وأطلق النار عليه، ما أسفر عن مقتله وبعدها فرّ هاربا من المكان. وبعد البحث المستمر تمّ ضبط المشتبه به (25 عاما) قبل شهر، وخلال التحقيق تبين أنه من أقارب الضحية سند مصاروة، وجاءت جريمة إطلاق النار على خلفية نزاع مالي بين الطرفين".

وأشارت الشرطة إلى أنه "بعد اعتقال المشتبه به من وقت لآخر، قدم تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة ضده".