إضرام النار بمركبات ودراجة نارية في حيفا

أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ في بيان لها أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد النار في سيارات، في شارع عباس في حيفا، حيث تم إخماد النيران ومنع انتشارها لمركبات أخرى.

اندلع حريق في مركبات خصوصية ودراجة نارية تعود لمواطنين من مدينة حيفا، فجر اليوم الإثنين، علما أن حوادث إضرام النيران بمركبات تكررت كثيرا في حيفا في الأشهر الأخيرة.

وأفادت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" في بيان لها أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد النار في مركبات، في شارع عباس في حيفا، حيث تم إخماد النيران ومنع انتشارها لمركبات أخرى، فيما واصلت الطواقم التحقيق في ملابسات أسباب اندلاع هذا الحريق".

وبعد حوالي ساعتين، تلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في شارع بن غوريون في حيفا، وعلى الفور هرعت طواقم وسيارات الإطفاء إلى المكان، حيث اشتعلت النيران في دراجة نارية، تم إخمادها ومنع انتشار النيران إلى مركبات أخرى.

ولم يبلغ عن إصابات بشرية، فيما أسفرت الحرائق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالمركبات والدراجة النارية، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.