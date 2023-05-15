للمرة الثالثة: تمديد اعتقال قاتل زوجته وطفليهما من الطيبة

قررت المحكمة تمديد اعتقال محمد مصاروة من الطيبة، لمدة 9 أيام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والمعتقل بشبهة قتل زوجته براءة جابر مصاروة وطفليهما أمير وآدم، طعنا بسكين.

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الإثنين، اعتقال محمد شيخ علي مصاروة (33 عاما) من مدينة الطيبة، لمدة 9 أيام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والمعتقل بشبهة قتل زوجته براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليهما أمير (عامان) وآدم (نصف عام)، طعنا بسكين، في منزل العائلة، فجر يوم 1 أيار/ مايو 2023.

وتبين خلال جلسة المحكمة، وفق نتائج التقارير الطبية الأولى، أن المشتبه به يعاني من حالة ذهانية ومرض نفسي، وقررت المحكمة إرساله لفحص الطب النفسي مرة أخرى من أجل تشخيص حالته.

ضحايا جريمة القتل

وخلال جلسة المحكمة السابقة، الأسبوع الماضي، اعترف المشتبه به بقتل زوجته. وكان قد أعاد تمثيل جريمة القتل.